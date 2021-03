Kunstschule Unteres Remstal im Online-Modus

Waiblingen. Die Kunstschule Unteres Remstal gibt bei den Kinderklassen für Kinder bis einschließlich 14 Jahre wieder Online-Unterricht. Der Unterricht für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene wird auch weiterhin online durchgeführt, Präsenzworkshops entfallen nun leider wieder für alle Altersgruppen.

Damit man dennoch zu Hause kreativ sein kann, bietet die Kunstschule Online-Live-Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

Mit diesen Angeboten möchte die Kunstschule Abwechslung in die Lockdownzeit bringen und die Kreativität nach Hause bringen. Den Zugangscode zum Meeting gibt es nach Anmeldung kurz vor dem Workshop und wenn genügend Personen teilnehmen. Hier ein Überblick über Online-live-Workshops

Malen experimentell

Dieser Kurs richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, und findet am Samstag, 17. April, von 14 bis 17 Uhr statt, Gebühr: Euro 25 Euro, Leitung Sibylle Keitel-Lederer.

Endlich wieder gemeinsam kreativ sein, ein Experiment zusammen und doch jeder für sich. Dieser Online-Kurs bietet sowohl künstlerisches Miteinander als auch den Austausch über die entstehenden Bilder. Gemalt werden kann auf Leinwand oder Papier mit Acryl oder Aquarellfarben, Kohle, Kreiden Filzstiften und allen Lieblingsutensilien. Nach einer kurzen Kennenlernrunde werden verschiedene Themen und Techniken vorgestellt.

Es kann sowohl gegenständlich als auch experimentell bzw. abstrakt gemalt oder mit Kreiden oder Kohlestiften zeichnerische Akzente gesetzt werden. Vom Hintergrund zum fertigen Bild besteht die Möglichkeit für Einzel- oder Gruppengespräche. Beim Malen kann die Kamera jederzeit ausgemacht werden, bei Fragen jederzeit an. Bitte folgende Materialien bereitlegen: Acrylfarben, Kreiden, Kohle, Fineliner, Pinsel, Spachtel Klebeband, Papier oder Leinwand.

Kids 1: Osterdruck

Der Kurs ist für Kinder ab sieben Jahren gedacht und findet am Samstag. 27. März, von 10 bis 12 Uhr statt, Gebühr: 18,50 Euro, Leitung: Sibylle Keitel-Lederer

In dieser Osterwerkstatt werden wir drucken, schnitzen, malen und mit Farbe und Form experimentieren. Es können bunte Bilder, Karten oder Schmuck für den Osterstrauch hergestellt werden. Los geht’s mit aufgeschnittenen Kartoffeln. Die Motive, zum Beispiel verschiedene Muster und Motive, geritzt oder bemalt, Buchstaben oder Zeichen geschnitzt, werden dann auf schönes Papier gedruckt. Bitte folgende Materialien bereitlegen: Kartoffeln, ein stumpfes Messer, Wasserfarben mit Deckweiß (wenn vorhanden), Pinsel, Wasserglas und Lappen, eine Schere sowie etwas dickeres Papier in verschiedenen Farben und Größen.

Kids 2: Endlich Frühling

Der Kurs richtet sich an Kinder ab acht Jahren und findet am Samstag, 3. April, von 13 bis 15 Uhr statt, Gebühr 18,50 Euro, Leitung: Franziska Kaupp. Lasst Euch vom Vogelgesang im Frühling verzaubern und lernt in einer Schritt für Schritt-Anleitung, wie man Vögel zeichnet. Ihr könnt sie dann toll in Szene setzen, ob nun im Blättergewirr, als „schräge“ Vögel oder mit Hut?! Los geht´s! Wir sehen uns live am Bildschirm. Materialien bitte bereitlegen: Papier, Schere Zeitung, Bleistifte, Buntstifte, Klebstoff, Radiergummi und Spitzer.

Das 29. Waiblinger Bildhauer-Symposium, von 6. bis 10. April, wird aufgrund der aktuellen Corona-Situation in den Sommer verlegt. Der neue Termin sowie weitere Infos zur Durchführung werden sobald wie möglich bekannt gegeben. Anmeldung und Infos der Kunstschule Unteres Remstal auf www.kunstschule-rems.de,0 71 51/50 01-17 05 oder kunstschule@waiblingen.de, Bürozeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 13 Uhr.