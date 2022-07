Kunterbunte Festmeile

Winnenden. Nach zweijähriger Pause kann in Winnenden wieder der City-Treff gefeiert werden. Vier Tage lang wird die Innenstadt zur vielseitigen Festmeile, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Schöne Musik, leckeres Essen und Trinken und beste Stimmung!

Der Auftakt des City-Treffs findet traditionell auf dem Marktplatz statt.

Festeröffnung auf dem Marktplatz

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth begrüßt zusammen mit dem Winnender Mädle Giulia Di Donna und Gästen der Familienbrauerei Dinkelacker die Besucherinnen und Besucher am Freitag, 15. Juli, um 18.30 Uhr mit dem Fassanstich und eröffnet damit das viertägige Stadtfest.

Dazu spielt erstmals das Städtische Blasorchester Winnenden auf. Anschließend übernimmt der Rockabillysänger Johnny Trouble die Bühne.

Das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz bietet die gesamten vier Festtage eine große Vielfalt. Geboten werden Auftritte der Big Band Jam - Jazz and more von der Stadtjugendmusik- und Kunstschule ebenso wie von Alb-Express aus Winnenden oder Boogie Connection.

Am Sonntag wird der traditionelle Gottesdienst um 10 Uhr gefeiert, bevor unter anderem der Chor Sing4Fun Birkmannsweiler auftritt. Am Montag ab 14 Uhr findet die beliebte Fundsachenversteigerung statt.

Die Tanzschule Minkov bietet am Samstag- und Sonntagnachmittag ein vielseitiges Tanzprogramm von den Jüngsten bis zu den Großen. Von Kindertanz, Ballett, Jazz Dance, Hip-Hop, Breakdance über Modern Dance bis Orientalisch und Bollywood ist alles auf der Bühne zu sehen.

Die Tanzschule Monro tritt am Sonntagnachmittag auf und zeigt ein buntes Programm mit ihren Kinder- und Jugendgruppen.

Party in der Wallstraße

Die Wallstraße bildet wieder die Partymeile des City-Treffs. Hier übernehmen Winnender Vereine die Bewirtung.

Ein besonderer Höhepunkt ist die SWR-3-Party am Freitagabend. Aber auch die Bands wie 400 Fieber, The not so goods und DJ Bernd Kalla sorgen an allen weiteren Abenden für ausgelassene Partystimmung. Am Sonntag lädt der HC Winnenden ab 11 Uhr zum traditionellen Weißwurstfrühstück ein, das vom Vespa-Roller-Treffen umrahmt wird.

TVB Stuttgart zu Gast in Winnenden

Erstmals tritt der TVB Stuttgart aus der 1. Handball-Bundesliga am Sonntagnachmittag beim Winnender City-Treff auf. Die Profispieler geben von 14 bis 15 Uhr am TVB-Stand Autogramme und beantworten anschließend Fragen auf der Bühne an der Wallstraße. Außerdem gibt es Wurfspiele und ein Handball-Quiz, bei dem man Freikarten für ein Heimspiel in der neuen Saison gewinnen kann.

Ebenfalls am Sonntagnachmittag finden eine Karate-Show und eine Zumba-Aufführung des Sportparks Winnenden statt. Auf dem Viehmarktplatz ist wieder der Vergnügungspark zu finden, und auf dem Santo-Domingo-del-la-Calzada-Platz lädt eine Weinlaube zum Verweilen ein.

Nachhaltigkeitsmeile in der oberen Marktstraße

Erstmals gibt es in der oberen Marktstraße eine Nachhaltigkeitsmeile. Dort werden unter anderem Upcycling-Produkte angeboten, die Initiative Foodsharing Rems-Murr informiert und gibt gerettete Lebensmittel aus. Bei einem Workshop können vegane Vax-Tücher hergestellt werden. Das Winnender Repair-Café ist ebenfalls vor Ort.

Kostenlos mit den Bussen in Winnenden fahren

Am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Juli, ist der Nahverkehr in Winnenden kostenlos. Die Regelung gilt wie das Stadtticket für alle Buslinien im Stadtgebiet Winnenden und in den Stadtteilen Baach, Birkmannsweiler, Breuningsweiler, Bürg, Hanweiler, Hertmannsweiler und Höfen.

Festzeiten

Der City-Treff beginnt am Freitag um 18.30 Uhr, und am Samstag, Sonntag und Montag öffnen die Stände auf der Marktstraße jeweils um 11 Uhr und schließen um 21 Uhr. Ausschankzeiten sind am Freitag bis 1 Uhr, am Samstag von 16 bis 1 Uhr, am Sonntag von 11 bis 23.30 Uhr und am Montag von 16 bis 23.30 Uhr. Der Vergnügungspark schließt jeweils bereits um 23 Uhr.