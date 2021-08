Lümmelpicknick in Großhöchberg mit der Linda Kyei Swing Combo

Spiegelberg. Die nächste Möglichkeit, beim Lümmelpicknick auf der Wiese direkt neben dem Theater Kabirinett in Spiegelberg-Großhöchberg, ein Sommer-Konzert zu erleben, bietet sich am Sonntag, 22. August, ab 17 Uhr mit der Linda Kyei Swing Combo.

Zum Grillen und Chillen swingt die Linda Kyei Swing Combo. Linda Kyei präsentiert mit ihrer Combo eine genussvolle Hommage an die goldene Ära des Jazz, angereichert mit dem charmanten Jazz-Sound der frühen Jahre.

Musikalische Hochkaräter um sich geschart

Kyei hat einige Hochkaräter der jungen Stuttgarter Swing-Szene um sich versammelt, mit denen sie den warmen, knisternden, intensiven und immer locker jazzigen Sound der schönen alten Zeit perfektioniert hat.

Mit dabei sind Andrew Andrews von „The Hot Jazz Rewinders“ an den Drums und der preisgekrönte Sascha Kommer (Fürst von Hohenzollern Jazz-Nachwuchspreis) am Klavier. Der wunderbare Sir Holley am Kontrabass macht die Combo komplett.

Hundert Jahre „Zwanzigerjahre“! Auch wenn der Start etwas holprig ist, haben wir nun also ein Jahrzehnt, um den kalendarischen Nachklang einer der wohl schillerndsten und faszinierendsten Epochen der Musik- und Zeitgeschichte zu feiern.

Und genauso hervorragend passt dieses Jahrzehnt auch zur Musik der Linda Kyei Swing Combo, ausgehend von den „Roaring Twenties“ bis hin zur Swingmusik der 30er und 40er Jahre.

Schon mehrfach hat die Combo das Lümmelpicknick-Publikum in Großhöchberg begeistert und verspricht auch dieses Mal wieder einen „beswingten“ Nachmittag.

Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr, ab 14 Uhr kann die Picknickdecke ausgepackt werden. Besucherinnen und Besucher dürfen gerne ihr eigenes Essen für ein Picknick auf der Lümmelwiese mitbringen.

Getränke stehen aus dem Kabirinett-Biergarten zur Verfügung, Grills können mitgebracht oder auch inklusive Kohlen gemietet werden.

Reservierungen und weitere Informationen gibt es unter0 71 94/91 11 40 und auf www.kabirinett.de.

Der Eintritt kostet 10 Euro. Es gelten die tagesaktuellen Coronaregeln.