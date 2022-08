Lümmelpicknick mit Fameless Four

Spiegelberg. Zum Lümmelpicknick auf der Wiese lädt das Theater Kabirinett ein, und zwar am Sonntag, 21. August. Ab 14 Uhr kann hier die Picknickdecke ausgepackt werden. The Fameless Four aus Tübingen legen um 17 Uhr los.

Rudie Blazer (Guitar, Vocal), Norbert Dengler (Pedal Steel, Guitar, Vocal) und Jürgen Biller (Bass, Banjo) sind seit vielen Jahren europaweit in Sachen Country, Bluegrass und Country-Swing unterwegs.

Sie haben Frank Stoeger, den Schlagzeuger bei Dieter Thomas Kuhn, unter ihre Fittiche genommen, damit er seine langgehegte Leidenschaft zum Country ausleben kann.

Die vier Musiker nehmen das Publikum mit auf einen musikalischen Ritt durch den nordamerikanischen Kontinent mit Klassikern, erkunden aber auch die wärmeren Gefilde der Karibik und die seichteren Gewässer des Pop.

Wie an allen Sonntagen im August können auf der Wiese ab 14 Uhr Decken oder Campingstühle ausgepackt werden – dabei sollte man das Körbchen mit Picknick-Leckereien oder Grillgut nicht vergessen!

Der Eintritt beträgt 10 Euro. Reservierungen und Informationen unter0 71 94/91 11 40 und auf www.kabirinett.de.