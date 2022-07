Lümmelpicknick mit heißen Rhythmen von La Muchachacha

Die nächste Möglichkeit, einen Sommer-Sonntag-Vorabend, beim Lümmelpicknick auf der Wiese direkt neben dem Theater Kabirinett, Kleinhöchberger Weg 1, in Spiegelberg-Großhöchberg zu verbringen, bietet sich am Sonntag, den 31. Juli, mit La Muchachacha. Ab 17 Uhr gibt es den ultimativen Rhythmus für einen heißen Sommer-Vorabend.

La Muchachacha spielen Mestizo-Sound aus den Metropolen Lateinamerikas. Urbane Folklore wie aus den Straßen Montevideos, Mexicos, Limas oder Barcelonas voller Cumbia, Reggae und ganz viel Sonne machen den Sommer südlicher, den Asphalt wärmer und die Luft sehnsüchtiger. Da bleibt kein Tanzbein ungerührt, kein Auge trocken und niemand allein.

Wilde Percussion, fetter Bläsersatz und eingängige Coros

Die gemeinschaftliche Spielfreude, die große Lust auf Publikumsnähe und die Leidenschaft an allem Lateinamerikanisch-Spanischen hat diese Musiker als Conjunto auf die Straße getrieben. Mit wilder Percussion, fettem Bläsersatz und eingängigen Coros befeuern sie Kopfsteinpflaster, Bühnen und Tanzflächen und in diesem Jahr mit einem ordentlichen Konzert auch wieder die Lümmelwiese des Kabirinetts in Großhöchberg.

Erst im Juni dieses Jahres brachten sie mit ihrem Album „La U´ltima Ola“ den perfekten Sound für wiedererlangte Freiheiten und die soziale Annäherung im Post-Corona-Sommer 2021 heraus. Die Stilrichtung ist eine Mischung aus lateinamerikanischen Rhythmen, vor allem Cumbia, außerdem Reggae und verschiedenen Stilrichtungen der Popmusik. Ihren gemeinsamen Ursprung im Jazz lassen die Musiker durch ihre große Improvisationsfreude einfließen.

Ab 14 Uhr können Besucher die Picknickdecke auspacken. Der Eintritt zum Lümmelpicknick beträgt 10 Euro. Reservierungen und Informationen unter 0 71 94/91 11 40 und auf www.kabirinett.de.