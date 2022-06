La Banda di Palermo spielt Musik der Straßenbandas Siziliens

backnang. Nach zwei Jahren erzwungener Corona-Pause steht La Banda di Palermo am Freitag, 17. Juni, um 20.30 Uhr wieder in Professor Pröpstls Puppentheater im Bandhaus in Backnang auf der Bühne.

Traditionelle Stücke der Straßenbandas Siziliens werden vermischt mit Elementen griechischer, spanischer, osteuropäischer, irischer und anderer Weltmusik. Dabei entsteht feinster europäischer Crossover: „Musica Internazionale Locale“, wie sie es nennen.

Melodische Balladen und derbe Trinklieder

Bei La Banda die Palermo verweben sich melodische Balladen mit derben Trinkliedern und lyrischer Rock mit kristallklarem Punk.

Ihre Musik wirkt vertraut und ist doch einzigartig neu. Mit Akkordeon, Gesang, Saxophon, Trompete, Gitarre, Schlagzeug und Bass bringen die Musiker Heiterkeit und sizilianische Lebensfreude auf die Bühne.

La Banda die Palermo sind: Giacco Pojero, Akkordeon, Gesang; Nino Vetri, Saxophon, Gesang; Antonella Romana, Pocket Trumpet, Gesang; Marco Monterosso, E-Gitarre; Luca La Russa, E-Bass; Simone Sfameli, Schlagzeug.

Professor Pröpstls Puppentheater ist eine eigenständige Bühne im historischen Bandhaus in der Altstadt von Backnang.

Neben Puppentheater für die Kleinen und Großen gibt es dort für Erwachsene Theater, Lesungen, Live-Musik und Kleinkunstveranstaltungen mit und ohne Kasperl.

Kartenreservierungen sind unter www.kasperl-theater.net möglich, E-Mail: tickets@kasperl-theater.net.

Der Eintritt kostet 20 Euro.