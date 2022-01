Lachen ist die beste Medizin

Plüderhausen. Die nächsten Aufführungen des Plüderhäuser Theaterbrettles finden am Freitag und Samstag, 21. und 22. Januar, sowie an jeweils vier Terminen im Februar und März statt.

Gespielt wird die Komödie „Dr Neurosen-Kavalier“ von Gunther Beth und Alan Cooper.

Was passiert, wenn sich ein als Weihnachtsmann verkleideter Kaufhausdieb auf der Flucht in eine psychologische Praxis verirrt, in der die Sprechstundenhilfe gerade auf die Vertretung des Psychologen wartet? Geboten ist ein „irre“ witziges Stück mit viel Situationskomik und Spaß für den Zuschauer.

Die Vorstellungen am 21. und 22. Januar beginnen um 19.30 Uhr im Theaterbrettle, Kitzbüheler Platz 1 in Plüderhausen. Es gilt die 2Gplus-Regelung.

Nachwuchs-Schauspieler gesucht

Da das Theaterbrettle in Kürze mit den Proben für ein neues Stück beginnen möchte, werden männliche Nachwuchs- Spieler gesucht. Die Premiere der neuen Produktion ist für November 2022 geplant.

Wer etwa zwischen 25 und 50 Jahre alt ist, möglichst schon Theatererfahrung gesammelt hat und in einem ehrgeizigen und spielfreudigen Team dabei sein möchte, sollte sich rasch per E-Mail an info@theaterbrettle.de wenden – bitte die eigene Telefonnummer angeben.

Alle weiteren Informationen wie der Spielplan und Kartenverkauf stehen aufwww.theaterbrettle.de.