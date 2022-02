Lang gesund leben – schnell sterben

Leutenbach/Schorndorf. Ein Onlinevortrag zum Thema „Bleibe gesund, lebe lang, stirb schnell – vom fürsorglichen und generationengerechten Umgang mit dem langen Leben“ findet statt am Montag, 21. Februar, um 19 Uhr auf Zoom. Referentin ist Ulla Reyle, Gerontologin, Supervisorin (WIT Uni Tübingen) und Geistliche Begleiterin.

„Bleibe gesund, lebe lang, stirb schnell“ –so wünschen sich viele Menschen ihr Älterwerden. Und natürlich wissen wir alle, dass wir das so nicht in der Hand haben. Aber wir können viel dazu beitragen, dass dieser Wunsch sich in großen Teilen erfüllen kann.

Eine selbstfürsorgliche Lebensgestaltung, die aktive Pflege sozialer Netzwerke, die Einübung einer Haltung, die das Loslassen nicht erst am Lebensende bedenkt, sind wichtige Bausteine.

Wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Lebenslaufforschung und der Glücksforschung, verbunden mit dem Lebenswissen christlicher Spiritualität können uns hilfreiche Impulse geben, das Geschenk des „langen Lebens“ in seiner Fülle und mit seinen Herausforderungen lebendig und farbig zu gestalten.

Die Veranstaltung richtet sich an Menschen ab dem 50. Lebensjahr. Anmelden kann man sich per E-Mail an Clarissa.Winkhardt@elkw.de.

Veranstalter sind die evangelische Kirchengemeinde Leutenbach, Nellmersbach, Weiler zum Stein und der Bezirksarbeitskreis Senioren Schorndorf in Kooperation mit der Evangelischen Erwachsenenbildung im Rems-Murr-Kreis.