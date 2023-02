Latin flavoured music: September in Althütte

Althütte. Mit latin flavoured music ist die Band September am Freitag, 3. Februar, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr), in der Gaststätte Krone, Martin-Luther-Straße 9 in Althütte, zu Gast.

Ist es Jazz? Ist es Latin oder gar Weltmusik? Die Antwort darauf hat die Band nie wirklich interessiert - sie wollen einfach nur spielen.

Seit mehr als vier Jahrzehnten entwickeln die fünf Vollblutmusiker aus Jazz, Rock, afro-kubanischen und brasilianischen Elementen einen ganz eigenen Klangkosmos, vorgetragen mit Spielwitz, Spontanität und musikalischem Austausch untereinander und mit dem Publikum.

Das schwäbische Quintett stellte mit „Neuland“ gerade seinen neunten Tonträger vor.

Mit Andreas Pastorek, dem Dom-Um-Romao-Schüler, zählen September einen Weather-Report-Erben seit 1982 zu den ihren. Der auch als „Percussion-Paganini“ bekannte Andreas hat bereits mit Weltstars wie Roger Chapman, Billy Cobham und Carlos Santana gearbeitet und personifiziert Septembers spezifische Mischung aus Jazz, Rock und Latin. Mit ihm sorgen Horst Künzl alias „Mr. Groove“ am Drumset und der virtuose, an E- und Kontrabass stets präzise Ulrich „Ulli“ Eckardt für die charakteristische, ausdifferenzierte Rhythmik.

Septembers latin flavoured music wird abgerundet durch Andreas Spätgens’ geschmackvolle Keyboard-Klänge, die starken Motive seiner Kompositionen und den warmen Ton von Andreas Mürdters Saxofon.