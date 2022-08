Latingrooves auf der Schwaneninsel

Waiblingen. Zum Ausklang der Saison können Gäste des Biergartens Schwaneninsel am Sonntag, 4. September, einen Latin-Frühschoppen mit der Band „September“ erleben. Das Konzert beginnt um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.

Seit über 30 Jahren gehört September zu den letzten Formationen, die den Jazzrock-Sound der 70er authentisch präsentiert und konsequent in die heutige Zeit weiterentwickelt. Dabei ist dem Quintett gelungen, wonach jeder Musiker strebt, nämlich einen unverkennbaren Sound zu kreieren: latin-flavoured music. Das sind knackige Latingrooves, ein funky Bass, die Power des Rock und eine kräftige Prise Jazzimprovisation.

September spielt ausschließlich Eigenkompositionen, überwiegend aus der Feder von Andreas Spätgens, geprägt von eingängigen Melodien und einer intensiven, ausgeprägten Rhythmik.

Der letzte Jazz-Frühschoppen in diesem Jahr bietet also den Schwaneninsel-Besuchern am Sonntag nochmals ein akustisches Highlight.

Die Musikveranstaltung kann wetterbedingt ausfallen. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld auf www.biergarten-schwaneninsel.de.