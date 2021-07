Latino-karibische Nacht mit Musik und kulinarischen Genüssen

Schorndorf. Die neuen Inhaber des Stadtbiergartens in Schorndorf wollen das Musikprogramm nach langer Corona-Pause wiederbeleben! Am Samstag, 24. Juli, 18 Uhr, heißt es: „Latin flavoured Music“ trifft „Latin flavoured Kitchen and Drinks“.

September gestalten mit ihren ureigenen Elementen und mit viel Spielwitz den speziellen Themen-Abend im Stadtbiergarten in der Mühlgasse 16 mit.

Groove-Meister Horst Künzl am Drumset, der virtuose Ulli Eckhardt am E- und Kontra-Bass, der „Percussion-Paganini“ Andreas Pastorek, verbunden mit dem Kontrast der Key-Board-Klänge von Andreas Spätgens und dem warmen, umschmeichelnden Ton von Andreas Mürdter am Saxophon sind ein Versprechen für eine besondere Latino-karibische Nacht!

Küchen-Chef und BBQ-Guru Volker Ziesel und sein Küchen- und Service-Team bieten als „Special“ neben der Biergarten-Karte latein-amerikanische und karibische Spezialitäten wie Wraps und Chili Cheese Fries an. Zur Eröffnung der Cocktail-Bar mixt Betriebsleiterin Shanté Tucker eine spezielle Auswahl typischer Latino-Cocktails.

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter0 71 81/2 57 90 29.

Im Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen ist September am Sonntag, 25. Juli, ab 11 Uhr zu Gast.