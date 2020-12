Lautstark für die Kultur, Sampler auf CD zugunsten regionaler Musiker

Winnenden. Wenn Menschen im Lockdown nicht mehr zu Konzerten können, dann muss die Musik eben zu den Menschen: „Lautstark für Kultur“, ein Sampler – ganz oldschool auf CD – enthält 80 Minuten Musik aus der pulsierenden Kreativregion vor Stuttgarts Toren – von deutschem Pop bis schwäbischem Rock, von virtuosem Jazz bis knallhartem Punk, von modernem Popschlager bis Hip-Hop auf Französisch.

Ein Album, das zum lustvollen Wandeln quer durch den lokalen musikalischen Gemüsegarten lädt. Eine stilistisch breitgefächerte Compilation, die für jeden etwas bietet. Doch bei aller Verschiedenheit sind zwei Dinge immer gegeben: ein hoher Unterhaltungswert und der Qualitäts-Anspruch lokaler Acts, sich durchaus global durchzusetzen. So sind bei dem in Winnenden produzierten Album 23 exzellente Songs zu hören - mal laut, mal leise, aber immer eines: kraftvoll kreativ.

Zusammenhalt der Menschen in schwieriger Zeit

Eröffnet wird der Sampler von einem bewegenden Mottosong: „Sing A Song“ von Artists For Europe, eine Ballade, die an den Zusammenhalt der Menschen in schwieriger Zeit appelliert. Geschrieben von Isaac Roosevelt und dem Produzenten Jürgen Schulz, eingespielt von der Band Dynamik Funk. Der ehemalige „Voice Of Germany“-Abräumer, in der Region durch mehr als einem halben Dutzend spektakulärer Live-Auftritte bekannt, hat es mit seiner Antwort auf „We Are the World“ im Lockdown geschafft, mehr als 64 Solo-Sängerinnen und Sänger zum Singen zu bringen.

Dieser Mottosong von „Lautstark für Kultur“ ist gleichzeitig auch der des Winnender Vereins „Artists for Europe“ - mit Landesschau-Moderator Jürgen Hörig als prominentestem Sänger und Supporter, dessen eigenen Song „Helpless“ er auch für den Sampler zur Verfügung stellte.

Doch es gibt auch sonst viel Sinnhaftes zu hören auf diesem Album, das mehr ist als nur Sampler: von Deutschlands Punklegenden NoRMAhl, deren „Trümmertango“ aus den 90ern so gut in diese verrückte Zeit passt wie ein Mundschutz zur Pandemie, bis zur blutjungen Pop-Aufsteigerin Jiska, die mit „Mother’s House“ gerade bundesweit für Aufsehen sorgt; von den unbestrittenen Live-Königen Wendrsonn mit Teufelsgeiger Klaus Marquardt („Geile Zeit“) bis zur mehrfach preisgekrönten JB Band mit dem in Backnang lebenden kanadischen „The Voice“-Finalisten Johnny Akehurst, dessen stimmstarker Appell „Let Love Shine“ Mut macht.

Feinsinnige Pop-Poesie, Jazziges und Kraftrock. . .

Von der eher feinsinnigen Pop-Poesie eines Zam Helga („Kein Mensch ist eine Insel“), seines mehr alternativ rockenden Gegenstücks Grauer Mann Tanzt („Mitten im Nirgendwo“), über das sensible Liedermaching einer Debbie Kammerer („Kampf“) bis hin zum perfekt produzierten Hip-Hop Marke MC Bruddaal („Dahanna“, witzig-schwäbisch) und Blades („As tu vu la note“, elegant- französisch).

Virtuos und lässig-jazzig geben sich Klaus-Dieter Mayer mit seiner Swinging River Band auf ihrem gefeierten Gartenschauhit „Zieh die Schuh aus“, und September, die legendären Fusionspezialisten aus Weinstadt, mit einer Kurzversion ihres „Summerbreeze“. Charmant-jugendlich präsentieren sich die blutjungen Popschlager-Prinzessinnen Alena („Heißluftballon“) sowie Jazmine („Gemeinsam einsam“), während Cliff House („1965“) und Gitarrenlegende Mick Scheuerle („Dance When you Hear me“) auf handgemachten Rock mit Folk-Anklängen schwören.

Inspirierenden Alternativ Rock liefern sowohl die jungen Taken For None („Mr.NoOne“) als auch die bereits seit 20 Jahren existierenden Indie-Rocker Charmin’ Carmen („Remember to forget“), während zwei besondere Acts stilistisch nur schwer einzuordnen sind: Raum13, neugegründetes Kraftrock-Quintett, besticht auf „Give it up“ durch die außergewöhnlich durchdringende Soulrockstimme ihrer aus Neuseeland stammenden Frontfrau, während Late sich für ihr zurückgelehntes Epos „Casa Vacia“ den griechischstämmigen Taki Chatzis vors Mikro holte, der sonst bei der bekannten Latinoband Abraxas singt.

. . . bis zu Schwäbischem

Last but not least dürfen auch diejenigen nicht unerwähnt bleiben, die - wenn es um einen Sampler im Ländle geht - dabei sein müssen: Die Fraktion der Schwabenrocker: Brozzo zeigen sich auf „Mir Schwoba“ betont derb-rockend, und Waschbretts eher subtilerer Klangphilosophie gebührt es, den Abschluss zu liefern: „Solang mr g’sond sen“. Aus jedem verkauften Exemplar fließen 5 Euro zurück an diejenigen, die es dringend brauchen im Land: die Acts - Musiker, Sänger, Bands. Machbar, weil 7us, das Label im Kreis, auf viele Administrationskosten verzichtet, der Vertrieb direkt gemacht wird und nicht zuletzt, weil die Kreissparkasse mit einem Sponsoring unterstützt.

Die CD gibt es für 15 Euro bei allen Künstlern, unter www.lautstarkfuerkultur.com und auf zvw-shop.de.