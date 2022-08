Lenz-Brüder und Tonia Danese

Weinstadt. Das Weinstädter Weingut im Hof Armin Zimmerle lädt von Samstag bis Montag, 13. bis 15. August, zum Weinfest an seiner Obsthalle, direkt am Fahrradweg zwischen Groß- und Kleinheppach, ein. Eröffnet wird das Fest am Samstag um 17 Uhr, am Sonntag ist Start um 11 Uhr, am Montag um 17 Uhr.

Auf Strohballen und Liegestühlen kann man auf der Wiese den Sonnenuntergang genießen. Große Sonnenschirme und Zelte bieten Schutz. Ein Lichtermeer umspielt die Live-Acts an den drei Weintagen, auch dieses Jahr wieder ein „Lenz-Wochenende“. Den Anfang am Samstag machen die Lenz Brothers. Sonntags sorgt Martin Lenz für Stimmung, und montags ist die „Birds of a Feather“-Band mit Uwe Lenz und Tonia Danese zu hören. Weitere Infos auf www.weingut-im-hof.de.