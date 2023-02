Lenz-Brothers in der Alten Kelter: Acoustic-Rock mit Blues & Country

Winnenden. Die Lenz Brothers spielen am Samstag, 18. Februar, 20 Uhr, in der Alten Kelter in Winnenden. Auf das Publikum warten viele Song von Simon & Garfunkel, Eric Clapton, Supertramp und vielen weiteren bekannten Bands aus dieser Zeit.

Die Lenz Brothers, das sind Uwe und Martin Lenz, zwei Berufs - und Vollblutmusiker, die mit Liedern, die Kultstatus erreicht haben oder auch in Vergessenheit geraten sind, seit vielen Jahren ihr Publikum begeistern. Sie stehen seit 27 Jahren gemeinsam auf der Bühne.

Ihre Musikrichtung lässt sich unter Acoustic-Rock mit Blues- und Country-Einflüssen einordnen. Neben den Songs der verschiedensten Künstler, denen sie auf der Bühne ihre eigene „Lenz-Brothers-Note“ verleihen, haben sie sich nun einen neuen Schwerpunkt gesetzt: Simon & Garfunkel. Sie möchten zukünftig ihren zweistimmigen, perfekt aufeinander abgestimmten Gesang und die Gitarrenvirtuosität in den Mittelpunkt stellen.

Ihre Instrumente variieren die Brüder so, dass während eines Auftritts verschiedene Gitarren, Bass, Klavier, Mandoline, Ukulele und Mundharp zum Einsatz kommen.

Nähere Informationen finden sich im Internet unter www.lenz-brothers.de. Eine CD kann auf Wunsch gerne zugesandt werden.

Karten im Vorverkauf

Karten zu 15 Euro gibt es bei Martin Lenz,01 52/28 51 26 99, Uwe Lenz,01 60/90 55 28 89, oder per E-Mail an Uwe_lenz@t-online.de.