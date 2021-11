Leonard Exner im Kulturhaus Schwanen: „Jetzt ein Tanz für mich“

Waiblingen. Zeitgenössischen experimentellen Tanz können Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, 25. November, ab 20 Uhr im Kulturhaus Schwanen erleben: Leonard Exner führt sein Tanzstück „Jetzt ein Tanz für mich“ auf. Corona-Regelung: 2G-Plus

„Was siehst du?“ . . . „Was siehst Du jetzt? . . . „Und jetzt?!“ Mit dem Solo-Tanzstück „Jetzt ein Tanz für mich“ nutzt Leonard Exner seinen Körper, um das Thema Tanz und Handicap in das Bewusstsein der Zuschauenden zu bringen.

Angesichts der aktuellen weltweiten Situation der Isolation gerade von Menschen mit Handicap begibt sich Leonard dynamisch in alle Facetten seines Lebens mit Authentizität, Elastizität, Freiheit, Liebe, Freude und Geduld, und bietet ungewohnte und ungewöhnliche Perspektiven auf die Aspekte des Anders-Seins.

Das, was in ihm steckt und was er liebt, hat Leonard durch die intensive, tief emotionale Arbeit mit dem Tänzer und Choreografen Yahi Nestor Gahe erarbeitet.

Für ihn geht ein Traum in Erfüllung. Das Publikum wird erleben, was für ein Potential in jemandem stecken kann, den die Welt lapidar als anders definiert.

Tanz: Leonard Exner, Konzept/Projektleitung/Choreografie: Yahi Nestor Gahe, Assistenz/Musik: Jenny Sprenger-Müller, Musik (Komposition): Matthias Schneider-Hollek. Die Vorführung dauert etwa 40 Minuten.

Karten und Corona-Regelung

An der Abendkasse kosten Karten 12 Euro, ermäßigt 7 Euro. Eine Reservierung für die Abendkasse ist telefonisch unter0 71 51/50 01-16 74 möglich.

Die Regelung 2G-Plus bedeutet, dass Besuchende, die mit Impf- oder Genesenennachweis kommen, zusätzlich einen offiziellen negativen Corona-Test mitbringen müssen.

Der Test kann notfalls auch im Schwanen gemacht werden, wenn man frühzeitig kommt.