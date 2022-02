Lesekonzert in der Kirche

Weinstadt. Im Rahmen der Ausstellung „un/sichtbar – 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ findet am Sonntag, 13. Februar, um 17 Uhr ein Konzert mit Lesung in der Stiftskirche Beutelsbach statt.

Die Stadt Weinstadt lädt gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde Beutelsbach zum gemeinsamen Lesekonzert in die Stiftskirche ein. Anlass ist die derzeitige Sonderausstellung „un/sichtbar - 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ im Württemberg-Haus Beutelsbach.

Auf dem Programm stehen Klassik, Tango, Jazz und Klezmer mit dem Duo Contradanza.

Claudia Großekathöfer an der Orgel, und Ruth Sabadino am Saxophon interpretieren Werke von Astor Piazzolla, Claude Debussy, Gabriel Fauré bis hin zu George Gershwin und Henry Mancini.

Die Winterbacher Autorin Elisabeth Eberle liest dazu literarische Szenen, die das jüdische Leben im Deutschland von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis heute beleuchten.

Der Eintritt ist frei.