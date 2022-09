Lesung mit Khuê Pham im Club Manufaktur

Khuê Pham liest und spricht über „Wo auch immer ihr seid“, über Einwandererkinder und ihre eigene Familie – zu hören am Mittwoch, 21. September, 19.30 Uhr, im Club Manufaktur im Hammerschlag.

Sie ist dreißig Jahre alt und heißt Kiêu, so wie das Mädchen im berühmtesten Werk der vietnamesischen Literatur. Doch sie nennt sich lieber Kim, weil das einfacher ist für ihre Freunde in Berlin. 1968 waren ihre Eltern aus Vietnam nach Deutschland gekommen.

Für das, was sie zurückgelassen haben, hat sich die Journalistin nie interessiert.

Bis zu jener Facebook-Nachricht. Sie stammt von ihrem Onkel, der seit seiner Flucht in Kalifornien lebt. Die ganze Familie soll sich zur Testamentseröffnung von Kiêus Großmutter treffen. Es wird eine Reise voller Offenbarungen - über ihre Familie und über sie selbst.

Khuê Pham wurde 1982 in Berlin geboren und studierte in London am Goldsmiths College und der London School of Economics. Nach ihrer Ausbildung an der Henri-Nannen- Journalistenschule fing sie 2009 als Redakteurin bei der „Zeit“ an. Für ihre journalistische Arbeit wurde sie mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet und für den renommierten Egon-Erwin-Kisch-Preis nominiert.

Im vergangenen September erschien ihr Debütroman „Wo auch immer ihr seid“, eine literarische Annäherung an ihre eigene Familie.

Der Eintritt ist frei, ein Kescher (Abstand!) geht rum.