Lesung "Russische Revolution"

Waiblingen. Die Malerin Johanna Teske ist auch Schriftstellerin. Ihre Bilder waren mehrmals im Schwanen ausgestellt. Am Freitag, 16. September, kommt sie nun zu einer Lesung in das Waiblinger Kulturhaus. Beginn ist 20 Uhr.

Ihr Ende 2021 erschienenes Buch „Russische Revolution 1921. In Erinnerung an unsere begrabenen Träume“ besteht aus Texten und Bildern, die das Jahr 1921 in Russland mit dem endgültigen Sieg der Bolschewiki und ihrer Repression gegenüber allen nichtkonformen revolutionären Strömungen reflektieren.

Johanna Teske geht darin nicht den äußeren Gefahren der sozialen Revolution in Russland ab 1917 nach, sondern deren inneren Gefahren, wenn die Revolutionärinnen und Revolutionäre dem Wahnsinn von Herrschaft und Dogmatismus erliegen, wenn sie Militarisierung und Gewalt für den Erfolg der Revolution glorifizieren und alle Abweichenden, und seien es Millionen, umbringen, einsperren und ausradieren.

Rund 100 Jahre nach der russischen Revolution von 1921 und in Anbetracht der russischen Angriffe auf die Ukraine ist dieses Thema hochaktuell.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 7 Euro, ermäßigt 4 Euro; an der Abendkasse 9 beziehungsweise 6 Euro. Sie sind erhältlich über kulturhaus-schwanen.de und die üblichen Vorverkaufsstellen.