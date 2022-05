Letzte Dream City Night

Mick Scheuerles „Lost Beyond The Sun“ und Tiny Wings rocken das Dream City am Freitag, 20. Mai, 20.30 Uhr. Und bilden an diesem Abend den Abschluss der „Dream-City-Nights“-Serie.

Bei „Lost Beyond the Sun“, dem bereits 2013 angefangenen Rockprojekt von Mick Scheuerle, widmet er sich mit Lust, Laune und Leidenschaft einer ausgelassenen Mischung aus Spacerock-Prog und Psychedelic.

Mick Scheuerle umgibt sich bei LBTS mit Musikern, die spielerisches Können eher in den Vordergrund zu stellen gewohnt sind, nämlich Didi Trabert, einst Inhaber einer Schlagzeug-Schule, und Chips Geiger, der auch Jazzbass spielt.

Auch die zweite Band des Abends, Tiny Wings, besticht durch höchste musikalische Kompetenz. Mit purer Energie und Spielfreude zelebrieren Biggi Binder (Vocals und Cajon), Klaus Marquardt (Geige) und Micha Schad (Gitarre) einen Mix aus Eigenkompositionen und virtuos interpretierten Coverversionen ausgewählten Songs aus Rock, Pop, Folk und Blues.

Der Club öffnet um 19.30 Uhr. Karten für 10 Euro gibt’s unter0 71 95/9 07 80 80.