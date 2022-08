Letzte Höhlenführungen der Saison

Heubach. Der Heubacher Höhlenverein, die Arge Rosenstein Heubach, beendet die Führungen dieses Jahr mit einem umfangreichen Führungswochenende. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, finden parallel Führungen durch das Finstere Loch (mit oder ohne Zusatz) und Aktivführungen am Rosenstein statt. Sie beginnen jeweils um 10 Uhr.

Weiter wird eine Führung durchs Finstere Loch (mit oder ohne Zusatz) am Donnerstag, 8. September, um 16 Uhr angeboten.

Aktivhöhlenführung

Die Aktivhöhlenführung ist die sportlichste Führung des Höhlenvereins, die, beginnend mit der Dreieingangshöhle durch zwölf, meist kleine Höhlen unterhalb der Ruine führt. Angeboten wird sie am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, jeweils um 10 Uhr.

Es gibt Kletterstellen und Engstellen, die, wie oft in der großen Höhlenforschung, schlufend (kriechend) überwunden werden können. Es ist aber möglich auszulassen, was man nicht mitmachen will oder kann.

Die Führung ist für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren (mit Begleitung zuständiger Erwachsener geht auch jünger) geeignet, die Spaß daran haben, Höhlen aktiv zu erkunden.

Die kleine Gruppe von sieben Teilnehmern wird von zwei Höhlenforschern betreut. Die Führung dauert vier bis fünf Stunden und kostet pro Teilnehmer 10 Euro.

Mitzubringen sind Helm, der Kratzer abbekommen darf, Stirnlampe (Garten-)handschuhe, feste Schuhe oder Gummistiefel, lange Kleidung, die kaputtgehen darf, Verpflegung Regen- oder Sonnenschutz, saubere Kleidung für später.

Finsteres Loch

Lange Tradition haben die Führungen ins Finstere Loch. Diese Höhle ist die längste auf dem Rosenstein, aber relativ einfach zu befahren. Nur ist sie etwas rutschig.

Die Termine sind am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, jeweils 10 Uhr, und am Donnerstag, 8. September, um 16 Uhr.

Diese Führungen sind sehr informativ. Die Teilnehmer erfahren viel über die Geschichte, Fundstücke, Höhlenentstehung und Tropfsteinbildung. Verschiedene Höhlentiere werden angeschaut, und wenn jemand den Normalweg zu einfach findet, gibt es auch die Gelegenheit, Engstellen auszuprobieren. Wer dann daran Spaß findet, kann dies bei einer Aktivhöhlenführung noch viel intensiver praktizieren.

Wer gleich nach der Finsteren-Loch-Führung noch mehr Höhlen sehen will, kann den Zusatz wahrnehmen. Dabei gibt es die Möglichkeit, zur großen Scheuer, der Höhle Haus und der kleinen engen Inschriftenhöhle weiterzugehen.

Wer das nicht möchte, geht ohne Führer zum Parkplatz zurück.

Die Finstere-Loch-Führung kostet 5 Euro und dauert etwa zweieinhalb Stunden, der Zusatz kostet weitere 2 Euro und dauert noch weitere ein bis zwei Stunden.

Mitzubringen ist eine Stirn- oder Taschenlampe und möglichst rutschfeste Schuhe. Es ist von Vorteil, wenn die Kleider dreckig werden dürfen.

Treffpunkt und Anmeldung

Treffpunkt ist der Parkplatz auf dem Rosenstein, am überdachten Schild. Die Zufahrt erfolgt über Heubach, Fritz Spießhofer-Straße.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter: Anmeldung@Hoehlenverein-Heubach.de (mit Rückrufnummer) oder0 71 81/6 40 34.

Weitere Infos und Bilder gibt es auf www.Hoehlenverein-Heubach.de.