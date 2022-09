„Lieblingslieder“ beim Waiblinger Orgelsommer

Waiblingen. Lieblingslieder des Duos Horn and Pipe sind am Sonntag, 11. September, zu hören. Um 19 Uhr beginnt in der Michaelskirche Waiblingen das Abschlusskonzert des diesjährigen Waiblinger Orgelsommers.

Peter Dußling (Saxophon) und Stephan Lenz (Orgel) musizieren ihre Lieblingslieder, die schönsten Stücke ihrer mittlerweile 27-jährigen Zusammenarbeit als Duo. Aber es werden nicht nur Evergreens zu hören sein, sondern auch spannende Verknüpfungen von Musikstücken und -stilen, inspirierte Bearbeitungen klassischer Stücke und richtig guten Jazz für Saxophon und Kirchenorgel.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kann man zur Bushaltestelle Stadtmitte fahren, Konzertbesucher, die mit dem Auto fahren, finden Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage Postplatzforum.