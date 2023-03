Lieblingslieder live

Winnenden. In welcher Winnender Location Jürgen Hörig auch mit seinen Lieblingsliedern und Geschichten auftritt - immer sorgt er für viel Begeisterung und hinterlässt lächelnde Menschen! Am Samstag, 18. März, 20 Uhr, tritt er nun zusammen mit seinem Gitarristen Benny Eisel erstmals in der schicken Brändle-Bar, Ringstraße 40, auf.

Mit im Gepäck hat der sympathische Sänger und Songwriter dann auch seine brandneue Single: „Close Your Eyes“!

Für viele in Baden-Württemberg gehört er zum Abendprogramm wie die Wurst aufs Brot. Und mal ehrlich: Wer seit fast 25 Jahren die Landesschau vom SWR moderiert, der gehört einfach zum Land dazu. Und nicht nur das. Er hat zehn Jahre lang die Nachmittagssendung „Kaffee oder Tee“ präsentiert. Dazu noch viele Reportagen, Livesendungen, als Moderator vor Ort - Tausende von Sendungen sprechen für sich.

Doch das ist nur die eine Seite von Jürgen Hörig. Seit einigen Jahren macht er auch als Sänger und Songwriter von sich reden. Er hat inzwischen zwei Alben veröffentlicht. Schreibt viele Texte der Songs selbst und ist seit Jahren auch live auf den Bühnen im Land unterwegs.

Stets an seiner Seite: Benny Eisel - sein Gitarrenspiel verzaubert, macht jeden Song zu etwas ganz Besonderem. Seine Vielseitigkeit ersetzt nahezu eine ganze Band. Bei den Konzerten präsentieren die beiden nicht nur eigene Songs, sondern Jürgen Hörig erzählt auch über die Entstehung, übersetzt die Texte, erklärt den Hintergrund.

Songs und Lyrics heißt das Programm. Lieblingslieder. Und dazu gehören auch Songs, die viele kennen und mit denen jede Menge Erinnerungen verbunden sind. Bekannte Hits, zu denen Hörig seine eigene Geschichte liefert. Wie kam es zu dem Text, was macht ihn aus, um was geht es in dem Lied eigentlich? Mit seinen Storys drumherum macht er die Musik auf besondere Weise erlebbar.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt’s beim Friseur nebenan und unter0 71 95/6 44 22.