Lieder mit einem Hauch Melancholie

Remshalden. Der bereits zweimal verschobene Auftritt von Sophie Chassée kann am Donnerstag, 19. August, nun endlich im Zamma in der Hauptstraße in Geradstetten stattfinden. Das Bistro mit Musik öffnet um 18.30 Uhr, die Musik erklingt ab 19.30 Uhr.

Direkt nach ihrem Abschluss am Institut für Musik (IfM) der Hochschule Osnabrück ist Sophie Chassée on the road, um Lieder aus ihrem neuen Album „Lesson learned“ live zu performen.

Seit 2012 bespielt die 23-Jährige die Bühnen der Bundesrepublik. Sophie überzeugt mit einem virtuos filigranen Gitarrenspiel des Modern Fingerstyle à la Andy McKee oder Ben Howard und mit ihrer einzigartigen, sanften Stimme.

Ihre englischen Texte erzählen mit einem Hauch Melancholie über die verlorene Liebe, die großen Veränderungen im Lauf des Lebens, Freundschaft und die alltäglichen Gedanken über sich selbst, mit denen sich jeder identifizieren kann.

Mittlerweile steht sie mit weltbekannten Gitarristen wie Jon Gomm, Joscho Stephan, Francesco Buzzurro, André Krengel oder Michael Fix auf der Bühne, spielte als Bassistin mit der Band Alli Neumann beim Lollapalooza und arbeitet mit Henning May von Annen May Kanterei zusammen.

Ihre unvergleichbare Kombination als Gitarrenvirtuosin und begnadete Singer-Songwriterin sorgt regelmäßig für weit offen stehende Münder im Publikum.

Der Eintritt ist frei und nur mit Reservierung unter info@hofraum.com möglich. Der Hut geht rum. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln.