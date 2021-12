Liedermacher Chris in der Belinda

Sulzbach/Murr. Mit dem sage und schreibe 36. Konzert innerhalb von fünf Monaten beschließt Liedermacher Chris am Freitag, den 17. Dezember, die Live-Reihe „Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr. Einlass ist um 19.30 Uhr – Konzertbeginn um 20 Uhr.

Liedermacher Chris – endlich wieder live! Voller Freude kehren der Liedermacher Chris und sein Duopartner Sepp Steinkogler nach langer Pause wieder zurück auf die Bühne und vor ihr Publikum.

Im etwas umgestellten Programm präsentiert der Singer-Songwriter Christoph Jäger (Piano, Akkordeon, Gesang) weiterhin überwiegend Eigenkompositionen, darunter auch einzelne neue Songs, die in der Zeit der Pandemie entstanden sind. Seine Werke knüpfen an die Tradition der Liedermacher an und klingen bisweilen wie deutschsprachige Chansons. Für eine interessante Abwechslung sorgen dabei Einflüsse verschiedenster musikalischer Stilrichtungen.

Begleitet und unterstützt wird Christoph Jäger von seinem Freund und versierten Gitarristen und Sänger Sepp Steinkogler. Zwischen die einfühlsam und ausdrucksstark vorgetragenen Lieder aus der Feder des Liedermachers streut das harmonische Duo eigenständige Interpretationen ausgesuchter Perlen der internationalen Musikszene. Chris & Sepp entführen ihr Publikum dabei auf eine außergewöhnliche und mitreißende lyrisch-musikalische Reise.

„Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ wird gefördert von Neustart Kultur, Initiative Musik, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie der GEMA. Nur so ist es möglich, dass die Belinda zum Begegnungs- und Kulturort werden kann.

Aufgrund der derzeitigen Coronaregelungen müssen Plätze reserviert werden, da die Gästezahl begrenzt ist. Reservierungen per E-Mail an info@belinda-discothek.de oder unter0 71 93-65 50 und 01 76-43 82 95 79 oder 01 62-3 39 89 23.

Dank der Förderung ist der Eintritt frei! Um eine Spende wird gebeten.