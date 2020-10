Lieselotte und ihr Autor

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Herbstblätter Weinstadt“ liest Steffensmeier aus seinem neuesten „Lieselotte“-Bilderbuch vor. Außerdem zeichnet er und berichtet, wie ein Bilderbuch entsteht.

Die Veranstaltung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und dauert rund 60 Minuten. Bitte beachten: Kinder unter vier Jahren haben keinen Einlass. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter Tel. 0 71 51/6 93-3 22 ist erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Im Rahmen der „Herbstblätter Weinstadt“ finden noch bis zum 25. November attraktive Veranstaltungen für Groß und Klein statt.

Alexander Steffensmeier wurde 1977 in Ostwestfalen geboren und studierte in Münster Illustration. 2004 machte er sein Diplom mit „Lieselotte lauert“. Er lebt und arbeitet als Autor und Illustrator in Münster.