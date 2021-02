Stuttgart. Das Linden-Museum Stuttgart lädt in Kooperation mit der Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde am Freitag, 12. Februar, um 18.30 Uhr zum Online-Vortrag „Linden-Museum in Afghanistan“ mit Marina Heyink ein.

Heyink spricht über die Fotografien der Stuttgarter Badakshan-Expedition von 1962/63. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Den Link zur Veranstaltung erhält man nach Anmeldung per E-Mail an anmeldung@gev-foerderverein.de.

Die Stuttgarter Badakhshan-Expedition zählt zu den wichtigsten Forschungsreisen des Linden-Museums Stuttgart. Unter ihren Erträgen befinden sich rund 4000 Fotografien. Eine Auswahl hiervon beleuchtet der Vortrag genauer: Die Bilder sind einmalige Zeugnisse deutscher Nachkriegsethnologie in Afghanistan.