Literarisch-musikalische Reise an die Donau

Backnang. Der literarische Salon der Spielzeit 2021/2022 im Backnanger Bürgerhaus eröffnet mit einem literarisch-musikalischen Ausflug entlang der Donau – spritzig, elegisch, pathetisch wie der zweitlängste Fluss Europas. Zu erleben ist sie mit der Gruppe Rószàk und dem Schauspieler Klaus Hemmerle am Samstag, 2. Oktober, um 20 Uhr, im Backnanger Bürgerhaus.

Die Donau ist mit fast 2800 Kilometern der zweitlängste Fluss Europas und durchquert oder berührt zwischen ihrer Quelle im Schwarzwald und der Mündung von West nach Ost zehn Länder. Wobei sie als einziger Strom unseres Kontinents von Westen nach Osten fließt und ihr Lauf stromaufwärts gemessen wird, nicht exakt freilich, denn der Ursprung ist genauso wenig exakt wie ihr Verströmen im Schwarzen Meer.

„Kulturfluss, Liebesfluss, Freiheitsfessel.“

Zahllose Mythen und Geschichten ranken sich um die Donau mit ihren verschiedenen Völkern und Kulturen, den Städten und Brücken, aber sicher kann man von ihr, wie Péter Esterházy, als von der „Schlagader des Kontinents“ sprechen, einem „Geschichtsfluss, Zeitfluss, Kulturfluss, Liebesfluss, einer Fessel, die Völker verbindet. Freiheitsfessel“.

Klaus Hemmerle folgt der Donau mit Texten von Friedrich Hölderlin über Adalbert Stifter, Elias Canetti, Heimito von Doderer, Claudio Magris oder Peter Handke bis Bachmann, Zsuzsanna Gahse, Eva Demski, Friederike Mayröcker und vielen anderen.

Die Lust an krummen Takten

Die Gruppe Rószàk spürt seit 33 Jahren den Tönen und Rhythmen aus Ungarn, Serbien, Bulgarien, Rumänien und weiter übers Schwarze Meer nach. Die CD „Donauabwärts“ haben sie passend im Fauststudio in Scheer an der jungen Donau aufgenommen. Ihre Lust an krummen Takten und der Genuss, die seelenvolle Harmonik und Sprache der Lieder aus dem Balkan aus ihrer Perspektive zu interpretieren, war der Antrieb zu diesem musikalischen Abenteuer.

Klaus Hemmerle ist im Backnanger Bürgerhaus ein gerngesehener Gast, zuletzt mit einem Abend über Leo Tolstojs dramatische Erzählung „Die Kreutzersonate“ nach Beethovens Musik. Als Regisseur arbeitet er unter anderem für die Württembergische Landesbühne Esslingen, das Theater Lindenhof und die Schauspielbühnen Stuttgart. Daneben ist er ein erfolgreicher Schauspieler und Sprecher. Die Textauswahl für den Donau-Abend hat er gemeinsam mit Irene Ferchl erstellt.

Tickets

Tickets zur Veranstaltungen sind beim Backnanger Bürgerhaus erhältlich, Te.: 0 71 91/89 45 67, per E-Mail an buergerhaus@backnang.de oder vor Ort im Backnanger Bürgerhaus, Bahnhofstraße 7, Backnang, Verkaufszeiten sind Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung, Tel.: 0 71 91/8 94-5 15.

Weitere Informationen gibt es auf www.backnanger-buergerhaus.de.