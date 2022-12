Backnang. Zum zweiten Mal findet im Bandhaus Theater Backnang ein „Literarischer Salon der Berta Zuckerkandl“ statt. Dieser ist am Sonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr.

Keine Veranstaltung in herkömmlichem Sinne mit Bühnenpersonal und Zuschauer*innen, sondern ein gemeinsames Gespräch über Bücher, Kunst, Musik und Philosophie.

Dabei kann das Publikum gern selbst Bücher präsentieren, die eine Weichenstellung im eigenen Leben dargestellt haben. Bevorzugt werden Werke, die sich mit Umbrüchen beschäftigen oder Mut machen. Das Format entwickelt sich aus sich heraus und ist wie die traditionellen Salons im Wien der Berta Zuckerkandl relativ offen. Das Trio Jasmin Meindl, Christian Muggenthaler und Gerhard Kleesattel freut sich auf alle literarischen Köstlichkeiten der Besucher*innen; serviert werden zudem Tee und Kekse.

Nach dem Klassiker der Literaturgeschichte „Das Leben meiner Mutter“ von Oskar Maria Graf im ersten Salon wird es am Sonntag unter anderem um das Sachbuch „Im Grunde gut“ von Rutger Bregmann gehen.

Der niederländische Autor beweist darin, dass die Behauptung, der Mensch sei im Kern ein wildes Wesen, das unter Kontrolle gehalten werden muss, ins Reich der Legenden gehört. Was uns Menschen im Kern ausmache, sei unsere hohe soziale Kompetenz, unsere Fähigkeit zum Miteinander. Die müsse nur in den Mittelpunkt des Handelns gerückt werden. Was ein Wegrücken von einem System beinhaltet, in dem der Egoismus besonders belohnt wird. In seinem Buch beschreibt Bregmann auch, wie und warum dieses Egoismus-System in der kurzen letzten Phase der Menschheitsgeschichte so in den Vordergrund rücken konnte - und wie leicht sich das ändern lässt: Ein Buch, das Mut macht in Zeiten, in denen wir alle Mut brauchen und die Fähigkeit, das Positive wahrzunehmen.Was sich sehr genau auch mit der Intention des Literarischen Salons trifft.

Der Eintritt ist frei.