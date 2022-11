Literarischer Salon im Bandhaus

Backnang. Das Bandhaus Theater beginnt am Sonntag, 27. November, 17 Uhr, mit einem literarischen Salon nach Vorbild der jüdisch-österreichischen Schriftstellerin, Journalistin und Kritikerin Berta Zuckerkandl.

Im Bandhaus Theater in Backnang gibt es ab sofort ein neues beziehungsweise altes Format: einen literarischen Salon. Nicht irgendeinen, sondern einen nach dem Vorbild der Berta Zuckerkandl. Sie war eine jüdische, österreichische Schriftstellerin, Journalistin und Kritikerin, lebte von 1864 bis 1945, und unterhielt einen Salon, in dem viele bekannte Künstler*innen und Wissenschaftler*innen ihrer Zeit ein- und ausgingen. Nach ihrem Vorbild möchten Jasmin Meindl, Gerhard Kleesattel und Christian Muggenthaler mit Interessierten über Bücher, Kunst, Musik und Philosophie ins Gespräch kommen. Das Trio findet, dass es nichts bringt, ständig nur auf Krisen zu starren. Besser ist es, in offensichtlichen Umbruchszeiten neue Türen zu öffnen. Neue Perspektiven zu erfahren. Mut zu fassen. Und was gibt es Besseres als Kunst und Kultur, Theater und Literatur, um solche Türen zu finden und gemeinsam hindurchzugehen?

Bei der ersten Veranstaltung wird es um das Jahr 1911 gehen, um den Roman „Das Leben meiner Mutter“ von Oskar Maria Graf, die Zwölftonmusik und Käthe Kollwitz.

Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen finden Interessierte unter www.bandhaus-theater.de.