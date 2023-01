Literarischer Salon

Backnang. Im Bandhaus Theater Backnang findet am Samstag, 21. Januar, zum dritten Mal der Literarische Salon der Berta Zuckerkandl statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Dies ist keine Veranstaltung in herkömmlichem Sinne mit Bühnenpersonal und Publikum, sondern ein gemeinsames Gespräch über Bücher, Kunst, Musik und Philosophie. Dabei können die Gäste gern selbst Bücher präsentieren, die eine Weichenstellung im eigenen Leben dargestellt haben.

Bevorzugt werden Werke, die sich mit Umbrüchen beschäftigen oder Mut machen. Das Format entwickelt sich aus sich heraus und ist wie die traditionellen Salons im Wien der Berta Zuckerkandl relativ offen. Das Trio Jasmin Meindl, Christian Muggenthaler und Gerhard Kleesattel freut sich auf alle literarischen Köstlichkeiten der Besucher.

Diesmal wird es unter anderem um Werk und Leben von Heinrich Böll gehen. Der Nobelpreisträger hat in vielen Werken immer wieder Zeitgeschichte geschildert und kommentiert und sich zugleich politisch eingemischt. Es geht also um Kunst, die bewusst wirken will und um einen Autor, der zugleich ein großer Erzähler war. Es geht im Salon um die Nachriegszeit, das literarische Verarbeiten der furchtbaren Geschehnisse im Dritten Reich und deren Nachhall in der Geschichte der Bundesrepublik. Neben kurzen Lesungen und Streifzügen in die Musik jener Zeit soll es vor allem um Gespräche gehen. Die Inhalte, das haben die ersten beiden Salons gezeigt, bestimmt das Publikum - und es kann durchaus auch streitbar werden.

Auf jeden Fall ist auch die Literatur von Heinrich Böll Literatur, die Mut macht: Man kann als Autor, Autorin, Künstler, Künstlerin durchaus etwas bewegen. Was sich sehr genau auch mit der Intention des Literarischen Salons trifft.