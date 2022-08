Live Rocking Five: Kultur am See

Schorndorf. Live Rocking Five treten am Freitag, 5. August, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Ziegeleiseebad auf. Zu hören gibt’s Hits der 70er bis 90er Jahre – authentisch, live, handgemacht und mit viel Gefühl und Groove. Songs zum Mitsingen, Schwofen oder einfach nur zum Zuhören.

Der Eintritt ist frei ab 18 Uhr.

Die Band besteht aus fünf begeisterten und erfahrenen Musikern aus dem Raum Waiblingen, die sich Anfang 2011 in dieser Formation zusammengefunden haben.

Ihre handgemachte Musik ohne Computer oder Sequenzer hat noch den Groove einer Live-Darbietung. Ihren vielseitigen Gesang begleiten sie mit Keyboard, Bass, Drums und Gitarren. In dieser klassischen Rockband-Besetzung rocken sie schon seit einigen Jahren durch die Lande.

Ihr Repertoire erstreckt sich von Eric Clapton, den Rolling Stones und Lynyrd Skynyrd über The Who, Pink Floyd, die Eagles, 10cc, Bryan Adams und die Dire Straits bis hin zu deutschen Interpreten wie Peter Maffay oder Marius Müller-Westernhagen und vielen anderen mehr – und umfasst so manches Juwel der Rock- und Popgeschichte, das man sonst eher seltener hört.

Bei Regen fällt die Veranstaltung ersatzlos aus.