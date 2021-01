Live-Stream-Konzert der Band „Cosmic Mints“

Waiblingen. Die Freiburger Band Cosmic Mints tritt im Rahmen einer neuen monatlichen Konzertreihe, präsentiert von kult!ufer, am Freitag, 29. Januar, 20 Uhr, im Kulturhaus Schwanen auf. Das Konzert kann kostenlos live gestreamt werden, der Kauf von unterstützenden Kulturtickets ist erwünscht.

Das Erstwerk der sechsköpfigen Formation wartet laut Veranstalter „ab der ersten Minute mit unerforschten Soundlandschaften auf.“ Weiter schwärmt der Veranstalter über die Freiburger: „Die Band schafft den beeindruckenden Spagat sowohl für detailverliebte Musikafficionados wie auch für den Alltagskonsumenten mit Vorliebe für Pop-Refrains geeignet zu sein.

Genrekonventionen werden durch die explosive Mischung verschiedener musikalischer Stile gesprengt und somit präsentieren sich die Musiker auf ihrem Debut frisch und facettenreich, mal hart wie Stahlbeton, mal weich wie purpurfarbener Samt, jedoch immer authentisch.

Das erste Kapitel ist geschrieben. Minzig frisch stellen die Cosmos eine willkommene Alternative zur üblichen Chartandschaft dar. Wohin die Reise noch gehen wird, ist ungewiss…….but you can tune in and find out.“

Wer das Konzert streamen möchte, kann sich unter folgendem Link dazuschalten: youtu.be/d8b1iGWJ7qE

Auf der Website des Kulturhaus Schwanen können Unterstützer ein Kulturticket erwerben: kulturhaus-schwanen.de/Kulturticket.

Mehr Infos gibt es auch unter www.kultufer.de.