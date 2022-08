Lothar Kosse und Band kommen in die Belinda

Sulzbach/Murr. Im Rahmen der Live-Reihe „Kultur im Kessel 2022“ gastieren am Freitag, 26. August, um 20 Uhr Lothar Kosse und Band in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr.

Lothar Kosse ist ein Musiker mit Vision. Ein Entdecker, der in einer schnelllebigen Zeit die Spur hält, ein leidenschaftlicher Künstler und Songwriter. Schon viele Jahre lang prägen seine Songs die christliche Musikkultur.

„Wunderbarer Hirt“ oder „Immer mehr“ sind von ihm

Aus seiner Feder stammen die bekannten Lieder „Bis ans Ende der Welt“, „Groß ist unser Gott“, „Immer mehr“, „Wunderbarer Hirt“, „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ und „Wasser des Lebens“.

Klangvoller Ausdruck eines authentischen Künstlers

Seine emotionalen und tiefgründigen Songs lassen den Blick weit werden, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren. Kosses Musik ist manchmal kraftvoll, manchmal zart und zugleich der klangvolle Ausdruck eines authentischen Künstlers, der mit wachen Augen durch diese Welt geht.

Gitarrenspiel und Gesang voller Leidenschaft

Sein Gitarrenspiel und sein Gesang sind voller Leidenschaft und mit seiner Band schafft er es, bei seinen Auftritten immer wieder Momente zu schaffen, an denen das Herz leicht wird und die Seele aufatmet. Musik über das Leben. Auf der Erde und im Himmel.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr.

„Kultur im Kessel 2022“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Tickets im Vorverkauf, Platzreservierungen und Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, über die E-Mail-Adresse info@belinda-discothek.de und unter0 71 93/65 50 und01 76/43 82 95 79.

Der Eintritt beträgt 15 Euro im Vorverkauf und – falls noch vorhanden – 18 Euro an der Abendkasse.