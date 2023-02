Luggi & Guggi mit: „durch dick und dünn“

Beim Mundartabend der Mannholzer Festtage gastiert am Samstag, 27. Mai, 20 Uhr, das bayrische Duo „Luggi & Guggi“ mit seinem Programm „durch dick und dünn“.

Luggi & Guggi. Das Duo Daniel Ludwig Neuner und Thomas Gugger steht für Dick und Dünn, für Waschbär und Waschbrett, für Bauch und Brauch. Und für eine typisch bayerische Männerfreundschaft, die durch den täglichen Wettkampf erst die nötige Würze bekommt.

Der eine leichtfüßig und flink wie eine Gazelle, der andere sprachgewandt und stark wie ein Bär. Guggi, das Schmalhemd, versucht unermüdlich, aus dem Schatten des stimmgewaltigen und „pfundigen“ Freundes Luggi zu treten. Um von dessen Geschichten abzulenken, schleppt er immer aberwitzigere Instrumente auf die Bühne, denen er überraschend musikalische Klänge entlockt. Aber am Ende verbindet sie halt doch die gemeinsame Liebe zur Musik.

Karten zu 23 Euro gibt es bei der Volksbank Schwäbischer Wald in Welzheim, den Zweigstellen in Alfdorf und Vordersteinenberg. Im Preis inbegriffen sind ein Getränk und ein Essen nach freier Wahl. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr.