Backnang. Die Reihe „Lyrik ist nicht schwyrik“ wird fortgesetzt: Nachdem der ursprüngliche Termin am Sonntag, 23. Oktober krankheitsbedingt ausfallen musste, interpretiert Germanist Christian Muggenthaler nun am Sonntag, 13. November, zusammen mit dem Publikum im Bandhaus Theater Gedichte von Erich Fried. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.

Zu den bekanntesten und populärsten Gedichtzeilen von Erich Fried (1921-1988) gehört ganz gewiss „Es ist, was es ist, sagt die Liebe“. Aber natürlich geht das Werk des 1938 nach London emigrierten Schriftstellers weit darüber hinaus. Viele seiner Werke waren dezidiert politische Stellungnahmen - über die sich bis heute herrlich diskutieren lässt. Und zugleich sind seine Gedichte wunderbare Wortkunstwerke, deren Konstruktionsweisen auf die Schliche zu kommen besonders viel Spaß macht. Einfach, weil er eine sehr ungewöhnliche (Gebrauchs-)Ästhetik entworfen hat.

Grund genug, sich in der Reihe „Lyrik ist nichts schwyrik“ diesmal den Gedichten von Erich Fried zu nähern. Im lockeren Gespräch mit dem Germanisten Christian Muggenthaler geht es um die Themen und Techniken politischer Lyrik der Gegenwart. Muggenthaler präsentiert Textbeispiele, literarische Vorlagen und Traditionslinien: Gedichtinterpretation ist ein spannendes Detektivspiel, in dem es kein richtig oder falsch gibt, sondern die Literatur einzig und allein der Maßstab ist für die eigenen Assoziationen, die die Texte auslösen. Der Eintritt kostet 13 Euro. Mehr Infos per E-Mail an info@bandhaus-theater.de oder auf https://bandhaus-theater.de