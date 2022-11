Lyrischer Liederabend mit Christoph Jäger

Bürgermeister und Liedermacher Christoph Jäger ist zusammen mit Sepp Steinkogler zu Gast in Berglen. Am Samstag, 19. November, geben sie um 19.30 Uhr einen besonderen Liederabend in der Aula der Nachbarschaftsschule.

Im Programm mit dem Titel seines gleichnamigen Songs „Ich singe meine Lieder“ präsentiert der Singer-Songwriter Christoph Jäger (Piano, Akkordeon, Gesang) überwiegend Eigenkompositionen, darunter auch neuere Songs, die in der pandemiebedingten Zwangspause entstanden sind.

Seine bisweilen wie deutschsprachige Chansons anmutenden Werke knüpfen an die Tradition der Liedermacher an, wobei Einflüsse verschiedenster musikalischer Stilrichtungen für eine interessante Abwechslung sorgen. Begleitet und unterstützt wird Christoph Jäger von seinem Freund und versierten Gitarristen und Sänger Sepp Steinkogler.

Die Besucher dürfen sich von Chris & Sepp auf eine außergewöhnliche und mitreißende lyrisch-musikalische Reise voller bewegender Geschichten, Besinnung und Momente des Schmunzeln entführen lassen.

Karten gibt es für 20 Euro inklusive Brezel und Getränk unter www.easyticket.de oder07 11/2 55 55 55.