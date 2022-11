Winnenden. „Männerträume im Grünen“, ein Drei-Personen-Maskentheater des Theaters MAPH, Karlsruhe, ist am Sonntag, 27. November, 17 Uhr, im Theater Alte Kelter in Winnenden, Paulinenstraße 33, zu sehen.

Schrebergärten, ein privates Stück Natur, Oase der Ruhe und Rückzugsraum. Ein Fleckchen Freiheit. Doch was ist mit dem Fleckchen nebendran? Schrebergartenkolonien, große Unterschiede auf kleinstem Raum.

Eine Bühne, zwei Schrebergärten, der eine Garten „bewohnt“, der andere frei. Schon bald wird klar, warum. Kommt ein neuer Nachbar? Ein Fremder kommt. Die Reaktionen sind unterschiedlich und komplex.

Die drei Schauspieler vom Theater MAPH aus Karlsruhe tragen übergroße Masken. Gesprochen wird kein Wort. Allein durch die Körpersprache übermitteln sich die feinsten Nuancen der Geschichte: heftigste Konflikte und innigste Gefühle.

In Winnenden wurde bereits das mit dem Landespreis für Amateurtheater honorierte Stück „Männerträume in Orange“ gezeigt. Nun folgt also die zweite Produktion des MAPH, ebenfalls prämiert bei den Bodensee-Festspielen 2022.

Der Eintritt für Erwachsene beträgt 15 Euro. Jugendliche haben freien Eintritt.

Karten können reserviert werden über gudrun@obleser.de oder0 71 95/38 39.