Märchen auf Schwäbisch mit Magdalene Fromme

Winnenden. „Do isch amol ebbes gwä. . .“ Magdalene Fromme liest Grimms Märchen am Mittwoch, 26. Oktober, 19 Uhr, im Theater Alte Kelter, Winnenden, Paulinenstraße 33, auf Schwäbisch vor.

Bekannte Märchen auf Schwäbisch schreiben, geht das überhaupt?

Ja, das geht, sofern man die Märchen nicht übersetzt, sondern sie neu erzählt und dabei die schwäbische Mentalität zugrunde legt.

So wird an der Tafel des Königs nicht gespeist, sondern man vespert, Hänsel und Gretel nutzen die Gutmütigkeit einer alten Frau, die im Dorf als Hexe verschrien ist, und Rotkäppchen begegnet am Waldkäppele einem vornehmen Herrn, der sie auf den rechten Weg geleiten will.

Magdalene Fromme, eine alteingesessene Schwäbin, arbeitet als Schriftstellerin, Malerin und Märchenerzählerin. Sie lebt in Winnenden und ist im Remstal und darüber hinaus bekannt.

Magdalene Fromme ist Mitglied des Literarischen Kleeblatts, einer Autorengruppe aus Waiblingen, der Poetischen Planetoiden sowie des Stuttgarter Märchenkreises. 2013 und 2014 erhielt sie für ihre Kurzgeschichten den Neuen Literaturpreis Remstal.

Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Kulturarbeit im Förderverein Alte Kelter zugute.