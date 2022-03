Märchenspiel im Galli Theater: „Die Schneekönigin“

Backnang. Das Galli Theater am Ölberg 12 in Backnang präsentiert zum baldigen Winterausklang am kommenden Sonntag, 6. März, das Kindertheaterstück „Die Schneekönigin.“ Los geht’s um 16 Uhr.

Nach dem gleichnamigen Märchen von Hans Christian Andersen geht Gerda in dem Kindertheaterstück auf eine lange Reise in den Norden, da wo die Schneekönigin wohnt, um ihren geliebten Freund Kay zu befreien.

Es spielt das Ensemble des Galli Theaters in Backnang, die Aufführung dauert etwa 50 Minuten.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro, Kinder zahlen 6 Euro.

Neuer Kindertheaterkurs

Am Dienstag, 8. März, beginnt von 16 bis 17.30 Uhr ein fortlaufender Theaterkurs für Kinder. Geeignet ist dieser Theaterkurs für Schüler der dritten bis fünften Klasse. Die Teilnehmer können über das spontane Theaterspiel mit viel Spaß ihr kreatives Potenzial weiterentwickeln und ihr Selbstvertrauen stärken. Infos und Preise finden Interessierte unter www.galli-backnang.de.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen, sowie Buchungen und Anmeldungen gibt es auf www.galli-backnang.de oder unter0 71 91/91 09 01, E-Mail backnang@galli.de.