Maiandacht zu Ehren der Märtyrer von Lübeck 1943

Backnang. Die Maiandacht am Sonntag, 30. Mai, 18 Uhr, in der Christkönigskirche in Backnang erinnert an die Geschichte der vier „Lübecker Märtyrer“, die im November 1943 von den Nationalsozialisten in Hamburg umgebracht worden sind.

Die drei katholischen Priester Johannes Prassek, Eduard Müller und Hermann Lange sowie der evangelische Pastor Karl Friedrich Stellbrink hatten offen Kritik am Unrechtsstaat der Nationalsozialisten geübt, und das in ökumenischer Verbundenheit.

Für die Gestaltung dieses Erinnerns hat das Kuratorium der Katholischen Sozialstiftung den Rottenburger Domkapitular Thomas Weißhaar gewinnen können, der schon in einem früheren Gottesdienst in Backnang an den von den Nazis verbannten Bischof Johannes Baptista Sproll erinnert hat. Dazu erklingt Musik aus dem Umfeld der Lübecker Märtyrer, aus dem Lübeck der dreißiger und vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Zu hören sind unter anderem geistliche Konzerte von Hugo Distler, dem Kantor an der Lübecker Jacobikirche und die Totentanz-Toccata von Walter Kraft, Organist an der Lübecker Marienkirche. Es singt die Sopranistin Cornelia Heil, begleitet von Reiner Schulte an der Orgel.