Malwe: Werke zum Thema Urbach

Urbach. Zum 24. Mal präsentieren Künstlerinnen und Künstler der Urbacher Künstlergruppe Malwe (Malen und Werken) eine Auswahl ihres Schaffens im Bürgerhaus „Museum am Widumhof“, Mühlstraße 11.

Die Veranstalter verzichten aufgrund der aktuellen Corona-Lage auf eine Vernissage.

Malerei in Aquarell, Öl oder anderen Techniken, Weihnachtskarten, Kunsthandwerkliches, Getöpfertes, Skulpturen in Ton und Stein und vieles mehr erwartet die Besucherinnen und Besucher. Die im Ausstellungsraum ausgestellten Werke stehen in diesem Jahr unter dem Sonderthema „Urbach“.

Folgende Künstlerinnen und Künstler stellen aus: Nicole Baumgart – Kunsthandwerk, Malerei; Sabine Drewes –Malerei, Hans Exler – Malerei, Zorica Gfrerer – Malerei, Heike Gokeler – Töpferarbeiten, Gisela Heinrich –Farbe und Ton, Carmen Hinderer – Malerei, Gisela Hofmann – Malerei, Sandra Riegert – Modedesign, Karin Lutz – Elfen aus Ton, Wolfgang Mücke –Malerei, Renate Schlotz – Zeichnungen, Else Söll – Weihnachtskrippen, Rita Thoma – Textiles Gestalten, Rainer Wächter – Drechselarbeiten, Monika Weissenborn – Malerei.

Die Ausstellung ist am Samstag, 27. November, von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag, 28. November, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Wer es an diesem Wochenende nicht schafft, kann auch noch am Samstag, 4. Dezember, 14 bis 16 Uhr und am Sonntag, 5. Dezember, 11 bis 17 Uhr, vorbeischauen.

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Zum Besuch sind die entsprechend der Corona-Alarmstufe geltenden 2G-Regeln zu beachten.