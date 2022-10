Schwaikheim/Winnenden. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet am Sonntag, 16. Oktober, 17 Uhr, wieder ein Konzert des Mandolinenorchesters Schwaikheim im Theater Alte Kelter in Winnenden statt. Mit dabei ist auch das Duo Napoletana, Utz Grimminger an der Gitarre und Thekla Mattischeck an der Mandoline. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Archivbild: Büttner