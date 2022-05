Mannholzer Festtage „light“

Alfdorf. Die Restlers machen in diesem Jahr an Pfingsten, von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Juni, nur eine kleine Auflage der Mannholzer Festtage. Daher wird nur ein kleines Festzelt aufgebaut.

Die Lenz Brothers spielen am Freitagabend, 3. Juni, ab 21 Uhr; die beiden Musiker interpretieren Songs von Simon & Garfunkel, Eric Clapton, Cat Stevens, Supertramp und anderen. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Samstags gibt es ab dem Nachmittag für alle Wanderer, Fahrradfahrer und Festlesfreunde ein gemütliches Beisammensein mit Hintergrundmusik aus der Jukebox.

Am Sonntag werden wie in den Jahren davor ein Mittagessen und Kaffee und Kuchen angeboten. Am Abend spielt ein DJ. Der Motorsägenschnitzer ist ebenfalls beim Fest dabei. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg.

Erwachsenenkleiderbörse mit Flohmarkt

Am Samstag findet bei schönem Wetter eine Erwachsenenkleiderbörse mit Flohmarkt statt. Der Verkauf startet um 11 Uhr und endet um 15 Uhr.

Während der Veranstaltung wird das Fest bewirtet. Wer einen Verkaufstisch reservieren möchte, kann sich bei Sybille Braun,0 71 72/93 63 25 (vormittags), oder bei Melanie Stickel,0 71 82/49 50 28 (nachmittags), anmelden. Die Anzahl der Verkaufstische ist begrenzt.