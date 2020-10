Marionettenspiel für Kinder

Dieses Stück, von Peter Kundmüller geschrieben, spielt in Waiblingen vor langer, langer Zeit, als es noch ein Schloss gab, in dem eine Prinzessin mit der Königin lebte.

Die Königin ist gütig, aber zugleich streng mit ihrer Tochter. Die Prinzessin muss lernen, eine richtige Prinzessin zu werden und muss immerzu Perlen polieren.

Der Bäckerjunge muss fegen und putzen

Vor der Stadtmauer ist die Hütte des Bäckers. Der Bäcker ist ein böser Zwerg und der Bäckerjunge muss immerzu nur fegen und putzen. Er will doch Brotbacken lernen - dafür hat sein Vater dem buckligen Zwerg viel Geld zahlen müssen. Natürlich kann der Bäckerjunge schon selbst Brotbacken, aber er darf eben nicht und muss immer nur putzen. Ein Füchslein erscheint und rettet die Situation. Am Ende des Stücks hat der Bäckerjunge eine eigene Bäckerei… aber, wie das zugeht, wird noch nicht verraten.

Ein Stück für Erwachsene und Kinder

Von der Prinzessin, dem Bäckerjungen und dem Fuchs (Spiel und Marionetten: Veit Utz Bross, Kostüme und Bühnenbild: Sibylle Bross) ist für Erwachsene und Kinder ab drei Jahren geeignet und wird am Donnerstag, den 29. Oktober, um 16 Uhr im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen gespielt.

Das Theater unterm Regenbogen ist eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet, ebenso die Cafeteria vor und nach der Vorstellung.

Eintrittskarten gibt es wegen der bestehenden Corona-Verordnungen lediglich im Block mit vier Plätzen und diese können nur bis einen Tag vor der Vorstellung per E-Mail an mail@veit-utz-bross.de bestellt werden.

Der Preis für vier Plätze im Block beträgt 25 Euro. Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren brauchen eine Mund-Nasen-Schutzmaske.

Nähere Informationen sind zudem im Internet auf der Seite www.veit-utz-bross.de einzusehen.