Marionettentheater „Der Schokoladenkuchen“

Der Schokoladenkuchen ist ein weiteres Stück aus der Feder des Autors Peter Kundmüller und gilt als Fortsetzung der etablierten Marionettenspiele „Von der Prinzessin, dem Bäckerjungen und dem Fuchs“, „Brezel-Brezel“ und „Die Heimkehr des Königs“.

Auch dieses Stück spielt im alten Waiblingen – Prinzessin, Bäckerjunge, Königin und König, der vergessliche Zauberer, der bucklige Bäckermeister, der kleine Fuchs, die Katze Mika und die Großmutter spielen mit.

Es geht darum, wer den besten Schokoladenkuchen backen kann, sonst will die Prinzessin nicht heiraten. Da darf man gespannt sein, wie es ausgeht.

Der Schokoladenkuchen (Figuren: Veit Utz Bross und Fritz Herbert Bross, Spiel: Veit Utz Bross, Bühnenbild und Kostüme: Sibylle Bross) ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren geeignet und wird am Freitag, den 27. August (öffentliche Generalprobe), um 18 Uhr und am Sonntag, den 29. August, um 16 Uhr im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen gespielt.

Das Theater unterm Regenbogen ist eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet, ebenso die Cafeteria vor und nach der Vorstellung.

Der Eintritt beträgt für Kinder 8 Euro, für Erwachsene 10 Euro und für Familien und Kleingruppen 30 Euro. Es gelten die bestehenden Corona-Verordnungen.

Karten zum Marionettentheater können unter0 71 51/90 55 39 vorbestellt werden.

Nähere Informationen sind zudem im Internet auf der Seite www.veit-utz-bross.de einzusehen.