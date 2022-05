Waiblingen. Der Elternbeirat des Kindergartens Schatztruhe lädt am Samstag, 14. Mai, von 11 bis 13 Uhr zum „Markt der Möglichkeiten“ in die Waiblinger Talstraße ein.

Der Kindergarten Schatztruhe in der Waiblinger Talstraße möchte Kindern aus der Ukraine helfen. Deshalb stellen Kinder, Eltern und Erzieherinnen seit Wochen schöne Dinge her, die am Samstag, 14. Mai, von 11 bis 13 Uhr beim Markt der Möglichkeiten verkauft werden sollen.

Im großen Garten des Hauses in der Talstraße 13 sollen verschiedene Stände mit gefilztem, selbst gezogenen Pflanzen, Flohmarkt und Büchertisch aufgebaut werden. Außerdem gibt es einen Kuchen-to-go-Verkauf. Perfekt für den Samstagskaffee.

Die Kinder bieten auch Führungen durch ihren Kindergarten an. Der Erlös geht zu 100 Prozent an das Hilfsprojekt SWR1-Herzenssache „Flüchtlingshilfe für Kinder aus der Ukraine“. Veranstalter ist der Elternbeirat des Kindergartens.