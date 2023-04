Markuspassion in der Michaelskirche

Waiblingen. In der Reihe „Wort und Musik zum Karfreitag“ erklingt an Karfreitag, 7. April um 19 Uhr in der Michaelskirche Waiblingen die „Markuspassion“, die dem Barockkomponisten Reinhard Keiser (1674-1739) zugeschrieben wurde.

Überliefert wurde das Werk in einer Abschrift von Johann Sebastian Bach für eine Aufführung in Weimar 1713. Textgrundlage ist die Passionserzählung nach dem Markusevangelium, Choralsätze und ausdrucksstarke Arien ergänzen das Werk.

Eva Kleinheins (Sopran), Kathrin Koch (Alt), Andreas Weller (Tenor), Simon Amend (Bass) und die Michaelskantorei werden vom Collegium Instrumentale Waiblingen begleitet, die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Immanuel Rößler. Wortbeiträge kommen von Dekan Timmo Hertneck.

Eintrittskarten gibt es bei der Touristinfo in der Scheuerngasse, an der Abendkasse und über das Buchungsportal „Reservix“ www.reservix.de, dann weiter mit dem Stichwort „Keiser“.