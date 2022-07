Matinee des Cello-Orchesters

Die Freie Musikschule Engelberg lädt am Sonntag, 24. Juli, zum traditionellen Schuljahresabschluss in den großen Saal der Waldorfschule ein. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr.

Unter der Leitung von Katharina und Jochen Kefer präsentieren das Engelberger Cello-Orchester, das Engelberger Kammerorchester und die Streichhölzer ein buntes wie anspruchsvolles Programm. Das Cello-Orchester spielt Arrangements von Beethoven und Franz Liszt sowie Nessun Dorma von Puccini und populäre Musik wie Rolling in the Deep oder Themen aus La La Land und Game of Thrones. Das Kammerorchester wird mit der Holberg-Suite von Edward Grieg und Skyfall von Adele begeistern. Es wird ein Programm für die ganze Familie geboten.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die musikalische Jugendarbeit wird am Ausgang gebeten.