Maxi Schafroth: Faszination Bayern

Urbach. Nach seinem ersten Soloprogramm „Faszination Allgäu“ setzt der Kabarettist Maxi Schafroth seine bizarre Beobachtungsreise nahtlos fort. „Faszination Bayern“ ist der zweite Meilenstein seiner von langer Hand geplanten Kabarett-Trilogie. Nach Bayern geht’s am Freitag, 8. Oktober, 20 Uhr, nun also in der Auerbachhalle in Urbach.

Die Idee dazu hatte Schafroth nach eigener Aussage im Alter von sieben Jahren beim Berühren des elektrischen Weidezauns in Gumpratsried bei Eggisried. „Das war bewusstseinserweiternd!“, so Schafroth, der im Rahmen seiner Lehre zum Bankkaufmann auch eine solide Kabarettausbildung genossen hat.

In „Faszination Bayern“ geht die Reise heraus aus dem strukturschwachen Allgäuer Raum, über den Lech bis in die gelobte Universitätsstadt München. Dort begegnet Maxi Schafroth Starnberger Zahnarztkindern in Geländewagen, Münchner Bildungsbürgern in senfgelben Cordhosen und hippen Szene-Pärchen mit Holz-Look-Brillen.

Von der Baywa Ottobeuren bis zum Manufactum-Gummistiefel-Regal am Münchner Marienhof, Maxi Schafroth bringt seinem Publikum die Vielseitigkeit des flächenmäßig größten Bundeslandes näher und tritt als bundesweit agierender Kulturcoach für Toleranz und Miteinander ein.

Es gelten die zum Veranstaltungstermin aktuellen örtlichen Corona-Bestimmungen. Anders als in den Programmbroschüren angekündigt, erfolgt bei dieser Veranstaltung keine Bewirtung.

Karten zu 21 Euro (plus Gebühr) im Vorverkauf gibt es coronabedingt derzeit nur beim Servicebüro des Urbacher Rathauses,0 71 81/80 07-99, servicebuero@urbach.de, oder auf www.reservix.de. An der Abendkasse: 24 Euro.