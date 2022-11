Mega-Event: Taste of Woodstock

Winterbach. Die Kulturinitiative Rock Winterbach veranstaltet am Samstag, 26. November, 20 Uhr, in der Lehenbachhalle „Taste of Woodstock“.

Drei Geburtstage - ein Mega-Event! Zum Geburtstag von Jimi Hendrix, des Winterbacher Violinisten Klaus Marquardt und des Dr. Mablues-Drummers Thomas Keltsch präsentiert die Kulturinitiative Rock einen sensationellen Woodstock-Abend.

Mit dabei sind die Woodstock-Legende Miller Anderson, der erfolgreichste deutsche Bluesgitarrist und Hendrix-Interpret Henrik Freischlader, die schwäbische Band Wendrsonn, Bölter aus Ulm, Violin-Experience, die außergewöhnlichste Bluesband Deutschlands, und das fantastische Akustik-Trio Tiny Wings. Zu Ehren von Jimi Hendrix’ 80. Geburtstag spielt als absolutes Highlight das Jimi-Hendrix-Special feat. Henrik Freischlader, Calo Rapallo, Vitek Spacek und Paul Harriman.

Ausführliche Infos gibt’s auf der Homepage www.kulturinitiative-rock.de.